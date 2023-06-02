Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 27 Mayıs'ta bir otomobilden hırsızlık yapan M.N.G. ile K.M'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.N.G. tutuklandı, K.M. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin yol kenarında bulunan otomobilden hırsızlık yapmaları ve olay yerinden kaçmaları yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.