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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin mayıs ihracatı 1 milyar doları geçti

AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin mayıs ihracatı 1 milyar doları geçti

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), mayıs ayında 1 milyar 3 milyon 114 bin dolarlık ihracat yaptı.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, bölge ihracatı mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak 1 milyar 3 milyon 114 bin dolar olarak gerçekleşti. GAİB bünyesindeki ihracatta Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,7 ile birinci, Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 15,2 ile ikinci, Afrika ülkeleri ise 14,6 ile üçüncü sıra yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, üretim ve ihracatta yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirtti.

Depremin ardından düşen ihracatın hızla normale döndüğünü aktaran Kileci, "Depremin ardından ihracatımızda yüzde 40'ların üzerini gören çok sert düşüşler kademeli olarak azaldı. Bugün ise mayıs ayında 1 milyar dolar barajını aştığımızı söylemekten oldukça mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kileci, bölgenin önemli ihracat kentlerinden Gaziantep'in mayıs ayında yüzde 19,7'lik artışla 872 milyon 262 bin dolarlık dış satış yaparak lider olduğunu, bu kenti Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis ve Adıyaman'ın takip ettiğini kaydetti.

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