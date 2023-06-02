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Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ziyaret

AA

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, kazandıkları çifte şampiyonluk kupasını, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk parolası ile başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nı kazandı.

Mavi beyazlı ekip kazandığı çifte kupayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na makamında ziyaret ederek hediye etti.

Aynı zamanda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulübü Onursal Başkanı olan Tahmazoğlu, takımı kutlayarak, şunları aktardı:

"Şahinbey Belediyesi olarak sporu ve spor yapanları destekliyoruz. Spor yapmak insanı genç ve zinde tutar. Bu bağlamda yapmış olduğumuz spor tesislerinin yanı sıra spor yapmak isteyenlere hediye etmiş olduğumuz eşofmanlar, tişörtler, spor ayakkabıları ve spor malzemeleri ile sporu tabana yaymak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimizden oluşturduğumuz Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımımız her yıl yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu yıl 6 Şubat depremini yaşamış olmamıza rağmen takımımız hem Türkiye Kupası'nı, hem de Ampute Süper Lig Kupası'nı kazanarak şehrimizin ve ilçemizin yüzünü güldürdü. Bu yıl 26 maçta, 22 galibiyet, 4 beraberlik alarak 129 gol atıp kalesinde 13 gol görerek 70 puan ile ligi namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır. Takımımız aldığı başarılarla ligde önemli bir yerde bulunuyor. Aldığı galibiyetler de bunun en güzel kanıtı. Takımımızın 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 süper lig, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu var. Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş, yorucu bir sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslediklerini belirterek "Takım halinde sahada olduğumuz her an şampiyonluk için mücadele ettik. Bu mantalite ile savaştık ve karşılığını aldık. Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyonluk yolunda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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