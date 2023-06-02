Gaziantep'te traktörün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kim olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki 3 kişi hayatını kaybetti.

E.U. yönetimindeki 27 SB 807 plakalı traktör İslahiye ilçesi Kale Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsü ile araçtaki H.K. (45) ve A.Y'nin (67) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.