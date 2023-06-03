Gaziantep'te kapkaç yöntemiyle telefon çalan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan O.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan emniyet tarafından paylaşılan görüntüde, şüphelinin apartman önünde oturan kişinin telefonunu çalıp kaçması yer alıyor.

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