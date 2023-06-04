Gaziantep'te huzur ve güven uygulamasında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla 56 ekip ve 126 personelin katılımıyla uygulama yapıldı.

Uygulamada, 751 kişinin sorgusu gerçekleştirilirken çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca uygulamalarda, 4 kurusıkı tabanca ile şasi ve motor numarası kazıntı 2 motosiklet ele geçirildi, 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerde ise 230 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 68 sürücü ve araç plakasına ceza uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

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