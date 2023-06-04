Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Dünya Çevre Günü mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, çevre kirliliğinin, tüm toplumun günlük yaşamını etkileyen bir olay olduğunu belirtti.

Çevreyi ve doğayı korumanın bizlerin en asli görevi olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Yaşadığımız deprem felaketi ile birlikte kent merkezinde ve ilçelerimizdeki deprem kaynaklı çevre sorunlarının üstesinden gelmek için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Süratle gerekli önlemleri ve projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz."

"Çevre bize miras değil emanettir" felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istediklerini bildiren Şahin, havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.

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