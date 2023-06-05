Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'yi gözaltına aldı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.