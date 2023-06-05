Deprem bölgesinde Dünya Çevre Günü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da, "Temiz Deniz Temiz Dünya" temasıyla Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Dülükbaba Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, törendeki konuşmasında, dünyada olduğu gibi gün geçtikçe Türkiye'de de çevrenin daha da önem arz ettiğini söyledi.

Dünyanın gündeminin çevre olduğunu ifade eden Alan, "Üretim ve tüketimden kaynaklı çevre sorunları da her geçen gün farklılık kaydediyor. İlimiz de sanayi şehri olması nedeniyle çevre daha da önemli oluyor. Dolayısıyla bizler de arkadaşlarımızla çevre konusunda üst düzeyde hassasiyet taşıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, depremden hayatını kaybedenlerin anısına parktaki gölete çelenk ve karanfil bıraktı.

Şehitkamil Sanat Merkezi öğrencileri ise çevre bilincinin kazandırılması amacıyla Dülük Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğrenciler, doğadan topladıkları nesnelerle üç boyutlu resimler de çizdi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hafta dolayısıyla Fuar Merkezi'nde program düzenlendi.

Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, anaokulu öğrencileri ise "Sıfır Atık" temalı defile gösterisi gerçekleştirdi.

Katılımcılar daha sonra belediyelerin ve ilgili kuruluşların çevre farkındalığına dikkati çekmek amacıyla açtığı stantları gezdi.

Kentte hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da da Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, katılımcılarla birlikte fidan dikti.

Kentte hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

- Malatya

Malatya'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek ve personeli, Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Çiçek, ziyarette Vali Şahin'e hafta dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.

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