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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gül’den Nizip'e veda ziyareti

AA

Vali Gül’den Nizip'e veda ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Nizip Hükümet Konağı'nda İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, protokol üyeleri, daire amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılanan Gül, daha sonra kaymakamlığa geçti.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, büyük bir koordine ve uyum içerisinde çalıştığı tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Yaklaşık dört buçuk yıl boyunca Gaziantep'te görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gül, "Nizipli hemşehrilerimiz İstanbul'da bir kardeşlerinin olduğunu unutmasınlar. Kapımız onlara her zaman açık." dedi.

Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Vali Gül'e teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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