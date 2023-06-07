Gaziantep'te ağır hasarlı binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Batıkent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan bir binadan hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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