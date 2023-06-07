Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, narkotik suçların engellenmesi, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 173 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi, birer pompalı tüfek ve av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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