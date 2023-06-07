Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, GİBTÜ'yü ziyaret etti

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GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ve beraberindeki heyet, kurumlar arasında ortak olarak yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. Şehmus Demir'e görevinde başarı diledi.

Prof. Dr. Şehmus Demir de ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Ziyarete, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet İşleri Başkanlığı Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sünetci ve Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da katıldı.

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