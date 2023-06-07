GÜNCELLEME - Gaziantep'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karasu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğünden 150 personel, 10 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 arasöz, 2 su ikmal aracı, 19 su tankeri, 4 iş makinası ile 1 helikopter müdahale etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1275 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.





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