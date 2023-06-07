İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül'e veda

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GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan Gaziantep Valisi Davut Gül'e Büyükşehir Belediyesince veda programı düzenlendi.

Erikçe Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Gül, Gaziantep'in bambaşka bir şehir olduğunu ve bu şehirde herkesin birlikte hareket ettiğini söyledi.

Hiç kimseyi ötekileştirmediklerini ifade eden Gül, "Bu şehrin en önemli sermayelerinden bir tanesi Gazianteplilerin özverili çalışması. Bu şehri ayakta tutan da budur. Burada herkesin önceliği Gaziantep için bir şeyler yapmaktır." dedi.



Gül, yatırımların devam ettiğini belirterek "Yatırımın gelme sebebi buradaki toplumsal barışın ve kardeşliğin üst seviyede olması, insanların birbirine el uzatması. Dolayısıyla da bu ruhu muhafaza ettiğimiz sürece inanıyorum ki Gaziantep parmakla gösterilecek şehirlerden biri olmaya devam edecek. Bizim için bir başka önemi, Gaziantep bizim için sevinçlerimize ev sahipliği yaptı. Küçük çocuğumuz burada doğdu, acılarımıza ev sahipliği yaptı, annem burada vefat etti. Her ikisinde de bütün şehir yanımızdaydı." diye konuştu.

Gittiği görev ne olursa olsun kendisinin de Gaziantep'i arayacağını dile getiren Gül, "Allah, birliğinizi ve bütünlüğünüzü bozmasın. Gaziantep, kardeşlik iklimini ve ekonomi büyümeyi devam ettirdiği müddetçe bütün meseleler çözülecektir. İstanbul halkına hizmet etme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Vali Davut Gül'ün çok çalışkan biri olduğunu belirterek kapısını ve gönlünü herkese açtığını söyledi.

Gül'ün kentte varlığını hissettirdiğini aktaran Şahin, "Adam gibi adam. Bize baba olmayı öğretti. O yüzden bir taraftan mutluyuz bir taraftan İstanbul'a göndermenin huzursuzluğunu yaşıyoruz. İnşallah yeni gelecek valiyle aynı iradeyle aynı şekilde hedefe kitleniriz. Çünkü Gaziantep herhangi bir şehir değil. Gaziantep çok özel bir şehir. Buraya gelecek valimiz ile yapacak çok işimiz var." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Vali Gül'e bakır hediyelik eşya verdi.

Programa katılan protokol üyeleri başta olmak üzere daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Gül ile vedalaştı.

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