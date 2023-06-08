Gaziantep'teki resim öğretmenleri eserlerini tarihi konakta sergiliyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki resim öğretmenlerinin hazırladığı ve eserlerinin bulunduğu "2. Gaziantep Görsel Sanatlar Öğretmenleri Dönem Sonu Sergisi" tarihi konakta açıldı.



Görsel sanatlar öğretmenleri İbrahim Halil Rençber ve Yusuf Özdemir koordinatörlüğünde bir araya gelen kentteki 40 resim öğretmeni, yıl boyunca 80 eser oluşturdu.



Eserler, kentin kültürünü yansıtan tarihi Cenani Konağı'nda oluşturulan sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Koordinatör Rençber, açılıştaki konuşmasında, öğretmenlerin etkinliğe katılımı gittikçe arttığını ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Bölgenin en kapsamlı resim öğretmenleri sergisinin olduğunu ifade eden Rençber, "Amacımız Gaziantep'in kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmaktır. Resim öğretmenlerimizin hayallerini ve çalışmalarını sanatseverlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Hayatı sanat ve resim olan bu öğretmenlerimizin eserleri sanatseverlerle buluştuğunda bizler de mutlu oluyoruz." dedi.



Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyma Demir ise eserlerinin tarihi bir konakta sergilenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

Demir, şunları kaydetti:



"Tarihi konaktaki oda ve alanlarda eser ile tablomuzun sergilenmesi güzel. Çünkü eserlerimiz genellikle bir evin, yapının duvarında bulunur. Bu sergide ise eserlerimiz bir evin, tarihi konağın duvarında sergileniyor olması eserlerimize mekan bağlamında değer katıyor."



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