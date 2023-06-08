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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde YKS başvuruları ek kontenjanla arttı

AA

Deprem bölgesinde YKS başvuruları ek kontenjanla arttı

GAZİANTEP (AA) - RAUF MALTAŞ - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav başvurularının ücretsiz olması ve bölgedeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan verilmesinin etkisiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuruların arttığını belirterek, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilde geçen sene başvuru sayısı 550 bin iken bu sene 900 bine yakın başvuru var." dedi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da YKS için düzenlenen koordinasyon toplantılarına katılan Ersoy, AA muhabirine, Temel Yeterlilik Testi'nde 3 milyon 528 bin, Alan Yeterlilik Testleri'nde 2 milyon 500 bin, Yabancı Dil Sınavı'nda da 358 bin civarında adayın sınavlara katılacağını söyledi.

Deprem bölgesindeki öğrencilerin sağlıklı şekilde sınava katılmaları için bizzat sahada ÖSYM heyetiyle koordinasyon toplantıları yaptıklarını dile getiren Ersoy, çok önemsedikleri YKS'nin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağına inandıklarını ifade etti.

Ersoy, sınava başvuruların deprem bölgesinde yaklaşık 2 katına çıktığını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle başta bu bölgede olmak üzere tüm Türkiye'de sınavımızın sağlıklı, konforlu bir şekilde yapılması için uğraşıyoruz. Bildiğimiz gibi geçen sene bu sınava başvuran öğrenci sayısı 3 milyon 228 bin iken bu sene 3 milyon 500 binin üzerinde, yani yaklaşık 300 binin üzerinde fazla başvuru var. Özellikle deprem bölgesindeki 11 ilde geçen sene başvuru sayısı 550 bin iken bu sene 900 bine yakın başvuru var. Dolayısıyla bu bölgedeki adaylarımız da YKS sınavına büyük teveccüh göstermiş durumda. Biz de ÖSYM olarak Türkiye'nin yarınları için en önemli sınav olan YKS için elimizden gelen tüm tedbiri almak için bu bölgede bulunuyoruz."

Ersoy, aday sayısındaki artışta deprem bölgesinde sınav başvurularının ücretsiz olması ve bölgedeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan verilmesinin de etkili olduğunu söyledi.

- "Barınma ve yol yardımı desteği verilecek"

Ersoy, deprem nedeniyle bulunduğu ilden farklı kentte sınava girecek az sayıda öğrenci olduğunu belirterek, "Öncelikle YKS, KPSS gibi sınavların ücretsiz olduğu devletimiz tarafından ilan edildi. Deprem bölgesinde başvurunun yüksek olması, mevcut binaların bazılarının hasarlı olması, kapasite yetersizliği olmasından dolayı kısıtlı sayıda adayı bölgenin dışına göndermek zorunda kaldık. AFAD ile yaptığımız görüşmeler sonucunda devletimiz, farklı ilde sınava girecek öğrencimiz ve bir refakatçisine yol ve barınma yardımı veriyor. Başta KYK yurtları öncelikli olmak üzere barınma ihtiyacını karşılıyor. Deprem bölgesinden il dışına, ilçe dışına çıkan adaylarımızın yol yardımı ve barınma anlamında hiçbir ihtiyacı olmayacak. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu sınav özelinde de desteğini tüm adaylara göstermiş bulunmaktadır." dedi.

- Gelecek yıl 400 bin ek aday başvurusu bekleniyor

YKS aday başvuru sayısında gelecek yıl da artış beklendiğini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonunda gelecek yıl da benzer şekilde YKS'de 400 bin civarında ek adayın olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu sene yapacağımız sınav bir nevi gelecek senenin provası olacak ama gelecek sene daha çok hazır olacağız. Çünkü niye? Bu sene bazı binalar hasarlı, bazı binalar yıkılıyor. Gelecek sene bu binaların bir kısmı tamir edilmiş, onarılmış olacak. Dolayısıyla sınava elverişli hale gelecek. Dolayısıyla biz bu bölgenin dışından diğer bölgelere öğrenci muhtemelen gelecek sene göndermeyeceğiz. Öğrencimizi yerinde sınav yapacağız inşallah."

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