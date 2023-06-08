Gaziantep'te elektrik panoları ve bina duvarları sanatsal görünümle yenileniyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kentteki duvar ve paslanmış elektrik panolarını yaratıcı boyama tekniğiyle yeni görünüm kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Hürriyet Caddesi, Masal parkı, Başpınar Mahallesi bölgesinde bina ve kafeterya duvarları ile elektrik panoları gibi yerlerde boyama çalışması yapıyor.

Sanat atölyesi ve ressam grubu tarafından yeni görünümüne kazandırılan yerlerle resme ve sanata ilgi uyandırılması amaçlanıyor.

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