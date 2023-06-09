Nizip'te fırınlar denetlendi

GAZİANTEP (AA) - Nizip Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla başlatılan denetimler sürüyor.
Ekipler, fırınlarda üretilen ekmek ve pidelerin gramaj kontrolleri, depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin hijyen kurallarına uyumunu denetledi.
Açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından fırınlarda çalışan personelin bone, eldiven ve önlük kullanımı, çöp kabı bulundurma, fırın bacalarında standartlara uygun kurum tutucu filtre bulundurma, periyodik temizlik ve yangın tüpü gibi alanları inceledi. Olası bir durum karşısında vatandaşlarımız şikayetlerini Zabıta Müdürlüğümüze bildirebilir." ifadesi kullanıldı.