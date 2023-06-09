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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nizip'te polis ekipleri vatandaşları hırsızlıklara karşı bilgilendirdi

AA

Nizip'te polis ekipleri vatandaşları hırsızlıklara karşı bilgilendirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri yaşanan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirdi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlığı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Mustafa Kökmen Bulvarı'ndaki uygulama noktasında motosiklet sürücülerini durduran ekipler, hırsızlıklara karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili broşür dağıttı.

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