Nizip'te Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Nizip Ticaret Odası'nda yapıldı.

Toplantıda, denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlülere yönelik düzenlenecek kurslar ve yapılacak yardımlarla ilgili kararlar alındı.

Toplantıya, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Nizip Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren, Nizip Denetimli Serbestlik Müdürü İsa Küçük, kurum amirleri ve oda başkanları katıldı.

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