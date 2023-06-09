Nizip'te Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği yapıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Spor salonunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenerek gelişmelerine katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar da, ailelerin çocuklarına daima sevgi ile yaklaşarak onlara güzel örnek olmaya çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik ise Allah'ın emaneti olan çocuklara küçük yaşlardan itibaren dini bilgiler ve ahlaki değerlerin verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Programda, minik öğrenciler davetlilere ilahi ve şiirlerle çeşitli gösteriler sundu.

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