Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı tarih ve adreslerde 3 kapkaç ile 5 hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit ettiği M.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.B'yi bulunduğu adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Zanlının hırsızlık ve kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle yanına yaklaştığı kişilerin cep telefonunu çalan zanlının hızla uzaklaşması yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.