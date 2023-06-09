Gaziantep'te orman köylülerine 9 milyon liralık hayvan desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te orman köylülerine sağlanan desteklerle alınan yaklaşık 600 küçükbaş ve 108 büyükbaş hayvanla ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının orman köylülerinin yanında olduğunu, çeşitli desteklerde bulunduğunu anlattı.

Bu yıl orman köylülerine destek olmak için 6 milyon lira ödenek tahsis edildiğini, depremler nedeniyle 3 milyon lira daha ilave ödenek gönderildiğini dile getiren Topçu, köylüyü kalkındırmayı hedeflediklerini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY destekleri kapsamında süt koyunculuğunda 1 haneye 30 anaç koyun ve 1 koç desteğinde bulunduğunu ifade eden Topçu, "Biz vatandaşa kredi sağlıyoruz. Kendisi hayvanlarını satın alıyor, biz de veteriner eşliğinde tüm kontrolleri yapıyoruz. Yüzde 20'si hibe olan krediyi faizsiz olarak veriyoruz. Ödeme planı toplam 6 yıl. Krediyi verdiğimiz yılı saymıyoruz, 2024'ü de ödemesiz, 2025'te ödemeye başlanacak." diye konuştu.

54 haneye süt sığırcılığı desteği verdiklerini aktaran Topçu, şöyle konuştu:

"Süt sığırcılığında her haneye ikişer tane olmak üzere 108 hayvanı vatandaşa destek olarak sağlıyoruz. Süt koyunculuğunda da 19 haneye destek sağladık. Bu projeyle öncelikli hedefimiz orman köylülerimizin ekonomik gelirlerini arttırmak, onlara destek sağlamak. Bu desteklerle beraber orman köylümüzün yüzünü güldürmeyi ve ekonomik gelirlerini artırmak istiyoruz. Köylümüzü yerinde tutarak, yerinde kalkındırmak asıl hedefimiz."

Proje kapsamında küçükbaş hayvan sahibi olan kırsal Fakılı Mahallesi sakini Vakkas Çınar, hayvancılığı çok sevdiğini ifade ederek, şunlar söyledi:

"Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri köye gelip başvuruları aldılar. Yoğun talep oldu. Çok güzel bir proje. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Buradaki insanlar işsiz kalacağına iş sahibi oldu. Yöremiz de hayvan beslemeye elverişli. Hayvanların içinde doğup büyüdüm, hayvanları çok severim. Benim nazarımda bu koyunları 1000 tarlayla değişmem. O kadar çok seviyorum. Bu koyunlar 1 dönüm tarla yapmaz belki ama neticede bu sevgi işidir. Sevmezsen koyunlara bakamazsın. Koyunlar ilk eve geldiğinde sanki devlet baba 500 dönüm tarla hibe etmiş gibi sevindim."

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