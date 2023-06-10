Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i cevaplayabiliyor!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle örgütlü şekilde vatandaşların 20 milyon lira dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eş zamanlı birçok adres ve iş yerine operasyon yapan ekipler, 80 muhtelif evrak ve doküman, 6 cep telefonu ve 3 bilgisayar ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.