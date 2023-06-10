Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde İslahiye'de yaptırılan anaokulu açıldı

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GAZİANTEP (AA) - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Boğaziçi Mahallesi'nde Çocuklar Gülsün Diye Derneği’nin öncülüğünde 2 derslikli "Çocuklar Gülsün Diye Fikret Dönmez Anaokulu"nun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder, törende yaptığı konuşmada, okulun hayırlı olmasını diledi.

Önder, "Açılışını yapacağımız bu okulda yardımseverlik geleneğimizin bir örneği olarak Gülben Ergen'in öncülüğünde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından hayırseverimizin katkısıyla yapıldı. Allah sayılarını artırsın kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sanatçı Gülben Ergen de 6 Şubat depremlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Okulun açılışına gelen protokol üyelerine teşekkür eden Ergen, "Hepinizi tebrik ediyorum. Anaokulunu sizlere emanet ediyorum. Buradan yetişen pırıl pırıl öğrenciler yıllar sonra 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu mezunuyum' dedikleri zaman, Cumhuriyetimize ve ülkemize sahip çıkan gençler oldukları zaman çok mutlu olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından anaokulunun açılış kurdelesi kesildi, katılımcılar okulu gezdi.

Programa, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, protokol üyeleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

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