Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Araçta 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.