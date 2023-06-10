Gaziantep'te evden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir evden hırsızlık ve yağma yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, Göztepe Mahallesi'nde bir evden yağma ve hırsızlık yapan zanlılardan M.M'yi yakaladı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, emniyet tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, 2 zanlının, evin kapısını kesici alet yardımıyla açarak içerideki eşyaları çalması yer alıyor.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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