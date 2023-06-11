Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

M.T. idaresindeki 38 AGA 177 plakalı ve hafriyat yüklü kamyon Özdemirbey Caddesi'nde refüj ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazanın ardından kamyondaki hafriyat yola döküldü, elektrik direği ise devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü M.T'nin durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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