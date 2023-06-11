HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te konuştu:

AA

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Gaziantep'te konuştu:

GAZİANTEP (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sandıklara sahip çıktıkları, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirdikleri için ve ülkemizin yeni bir felakete, yeni bir krize düşmemesi için sağduyulu davranıp böyle bir sonuç ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Arslan, kentteki bir otelde "Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız, Geleceğimizi Birlikte İnşa Edeceğiz" temalı düzenlenen "HAK-İŞ Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu" toplantısına katıldı.

15. Genel Kurul'da afetle mücadelede yeni karar aldıklarını ve kararın HAK-İŞ'in hedeflerini ortaya koyduğuna işaret eden Arslan, şunları söyledi:

"Karar, bizim arama kurtarma Umut Timi'mizin kapasitesini geliştirmek. 81 ilimize yayacak şekilde bu konuda geniş bir çalışmayı başlatmak. Aynı zamanda bu konuda bir fon oluşturup bu fonun imkanlarıyla Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, böyle bir felaketle karşılaştığımızda acil müdahale yapabilecek arama kurtarma ekiplerimizi daha da çoğaltmamız gerekiyor. Çünkü ülkemiz bir yangın, sel, deprem ve benzeri doğal afetlerde sürekli yaşadığımız bir bölge."

Deprem bölgesinde vatandaşların sandığa gitmeyeceğini iddia edenlere depremzedelerin sandığa giderek cevap verdiğini belirten Arslan, katılım oranından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Arslan, "Gerçekten depremzedelerin sandığa gitme oranı dünyayı da bu tezviratları yapanları da şaşırttı. Acılarımız var, kayıplarımız var, evet zor durumdayız ama vatandaşlık görevimizi de en iyi şekilde yapmamız gerekir deyip İstanbul'dan Ardahan'dan Türkiye'nin her yerinden gelip, oy kullanan ikinci turda da yine gelip hem yurt dışından hem de ülke içinden gelip bölgedeki sandıklarda oy kullanan ve katılım oranlarının yüzde 85'i geçtiği bir seçimin sizlerin olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin seçimlerde yoğun katılım gösterdiğini vurgulayan Arslan, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve bütün Türkiye'deki vatandaşlarımıza sandıklara sahip çıktıkları, sandığa gidip vatandaşlık görevini yerine getirdikleri için ve ülkemizin yeni bir felakete, yeni bir krize düşmemesi için sağduyulu davranıp böyle bir sonuç ortaya çıkardıkları için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, genel başkan yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli, Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreter Eda Akbulut, HAK-İŞ Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, bölge ve şube başkanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan kamyon durak, direkler ve ağaçlara çarpıp devrildi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon durak, direkler ve ağaçlara ...
Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Çocuklar Gülsün Diye Derneği 8 yılda hayırseverlerin desteğiyle 45 anaokulu yaptırdı
YEREL HABERLER Çocuklar Gülsün Diye Derneği 8 yılda hayırseverlerin ...
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
Gaziantep'te evden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Gaziantep'te evden yapılan hırsızlık güvenlik ...
AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu:
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli ...
Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde İslahiye'de yaptırılan anaokulu açıldı
YEREL HABERLER Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde İslahiye'de ...
'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle 20 milyon liralık dolandırıcılığa 5 tutuklama
YEREL HABERLER 'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle 20 milyon ...
Gaziantep'te, kapkaç ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kapkaç ve hırsızlık şüphelisi ...
Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolandırıcılık iddiasıyla 5 şüpheli ...
Ezgi'yi hayattan koparan ehliyetsiz sürücünün tutuklanması için 21 bin 508 imza
YEREL HABERLER Ezgi'yi hayattan koparan ehliyetsiz sürücünün ...
Liseli şefler çikolata üretiminden 3 ayda 500 bin lira gelir sağladı
YEREL HABERLER Liseli şefler çikolata üretiminden 3 ayda 500 bin ...
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet sanığı, ifade değiştirip anneyi suçladı
YEREL HABERLER Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina'nın cinayet ...
Gaziantep FK başkanlığına Memik Yılmaz seçildi
YEREL HABERLER Gaziantep FK başkanlığına Memik Yılmaz seçildi
Gaziantep'te orman köylülerine 9 milyon liralık hayvan desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te orman köylülerine 9 milyon liralık ...
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz dönemi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Memik Yılmaz dönemi
Elektrikli araç üreten Gaziantep BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST'te derece hedefliyor
YEREL HABERLER Elektrikli araç üreten Gaziantep BİLSEM öğrencileri ...
Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ölü bulunmasına ilişkin sanıkların yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 yaşındaki çocuğun derin dondurucuda ...
Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık zanlısı güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kapkaç ve 5 hırsızlık zanlısı güvenlik ...
Kızılay: Gaziantep´te bir günde 5 bin 989 ünite kan bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Kızılay: Gaziantep´te bir günde 5 bin 989 ünite kan ...
Nizip'te Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Nizip'te Kur'an Kursu yıl sonu etkinliği yapıldı
Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri memnun etti
YEREL HABERLER Buğday ve arpa alım fiyatları Güneydoğulu üreticileri ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.