Gaziantep'te 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y'i yakaladı.



Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​

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