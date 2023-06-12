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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü yeşil üretime odaklandı

AA

Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü yeşil üretime odaklandı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları ve ilgili bakanlıkların sürdürülebilir üretim için sundukları teşviklerin sevindirici olduğunu, yeşil üretime ağırlık verileceğini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, Türk tekstil sektörünün dünyadaki yeşil dönüşüm yolculuğunda geri kalmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Çevre dostu üretimin tekstil ihracatında önemli olduğunu vurgulayan Kileci, "Dünyadaki kaynaklarımız sınırlı ve bu sınır insanlığa belli konularda önlem alması gerektiğini hatırlattıkça çevreci üretim ve sürdürülebilir teknolojiler konusundaki bilinç de arttı." ifadesini kullandı.

Kileci, gelecekte üretim anlayışının tamamen sürdürülebilirlik ve çevresel temalar üzerine inşa edileceğine dikkati çekti.

Söz konusu üretim anlayışına uyum sağlamayan firmaların zarar göreceğine işaret eden Kileci, şunları kaydetti:

"Bu anlayışa ayak uydurmayan sanayiciler hatta ülkeler, uluslararası ticaret piyasalardan silinecek. Biz de bu durumun bilinciyle üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji yatırımları ve ilgili bakanlıkların sürdürülebilir üretim için teşvikleri oldukça sevindirici. TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu olarak Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı ilk ortaya koyan sektör olduk ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Hemen bugün sektörümüzün yeşil dönüşümü için çalışmalarımızı artırmamız gerek. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı bir kriz olarak değil fırsat olarak görüyoruz. Devlet ve biz sanayiciler ortak bir eylem planına sadık kaldığımızda Türk tekstilinin bu alanda parlayan bir yıldız olacağına inancım tamdır."

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