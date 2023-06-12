Nizip ve Nevşehir ticaret borsaları arasında kardeşlik protokolü imzaladı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Nizip ve Nevşehir ticaret borsaları arasında kardeş borsa protokolü imzalandı.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nevşehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen imza töreninde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen protokolünün her iki borsa için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise birlikten kuvvet doğacağını belirterek, "Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme, hizmet ve kalite anlayışını paylaşma amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Protokolümüz her iki borsamıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından her iki borsa başkanları tarafından kardeş borsa protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.