Nizip OSB alanı genişliyor

GAZİANTEP (AA) - Nizip'teki sanayi alanlarının genişletilmesi kararı, ilçede sevince neden oldu.



Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, Organize Sanayi Bölgesi'nin daha geniş alana yayılması ile Nizip'in üretim, istihdam ve ihracat hacminin de artacağını ifade etti.

Alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sarı, şunları kaydetti:



"Nizip 2. Organize Sanayi Bölgesi mevcut alana ilave olarak 4.750.000 metrekare alan, Mevcut Organize Sanayi Bölgesine ilaveten 2.127.000 metrekare alan, Ticaret Sanayi ve Endüstri alanları oluşturmak için de 3.416.000 metrekare Küçük Sanayi Alanı kararını içeren Cumhurbaşkanlığı kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğü girdi. Cumhurbaşkanımızın onaylamış olduğu kararla ilçemizde 3.840.000 metrekare olan OSB alanımız 10.717.000 metrekare olarak artırılmıştır ve ilk defa ilçemizde 3.416.000 metrekare Küçük Sanayi Alanı oluşturulmuştur. Böylelikle eni kurulacak olan Küçük Sanayi alanımızda küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, toplu işyeri sitelerimizin olacağı, daha sağlıklı ve profesyonel bir şekilde üretim ve ticaret yapabilecekleri alanlar oluşturacağız. Bu konuda emekleri olan, önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül’e, Önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, milletvekillerimize, eski Valimiz Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve diğer tüm ilgililere ilçem adına teşekkür ediyorum."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.