Boyun omuruna takılan metalik disk yemek borusunu delerek midesine indi

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GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş’ta yapılan boyun fıtığı ameliyatında takılan metalik disk, yemek borusunu delerek midesine inen kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu.



Kahramanmaraş'taki bir hastanede 8 ay önce boyun fıtığı ameliyatı olan SultanTıraş’ın (40) boyun omuruna metalik diskler yerleştirildi. Zamanla bu disklerden biri Tıraş’ın yemek borusunu delip midesine indi.

Vücudundaki ağrılara dayanamayan Tıraş, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elbeyli'ye başvurdu.

Elbeyli, Tıraş'ın bir süre önce geçirdiği ameliyatta kullanılan metalik disklerden birinin yemek borusunu delip midesine indiğini belirledi.

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatla Tıraş’ın midesindeki disk çıkarıldı.

Prof. Dr. Levent Elbeyli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilinci kapalı olarak hastaneye getirilen Sultan Tıraş'ın, ciddi ve hayatını kaybetme riski çok yüksek bir olay yaşadığını söyledi.

Hastanın SANKO Üniversitesi Hastanesine geldiği zaman baygın olduğunu anlatan Elbeyli, yaptıkları detaylı tetkikler ve klinik değerlendirme sonucu ciddi göğüs enfeksiyonu saptadıklarını belirtti.

Ameliyatın 6 saat sürdüğünü dile getiren Elbeyli, hastanın boyun bölgesinde biriken iltihabın temizlendiğini, mideden diskin çıkarıldığını, böylece sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Ev hanımı Sultan Tıraş, 8 ay önce kolunun sık sık uyuşması nedeniyle bir sağlık kuruluşuna gittiğini, boyun fıtığı teşhisi konulduğunu ve yapılan ameliyat ile boyun omurlarına metal diskler yerleştirildiğini söyledi.

Sonrasında durumunun kötüleştiğini, umutsuz olduğunu ve SANKO Üniversitesi Hastanesi'ne baygın halde geldiğini anlatan Tıraş, "Zorlu bir süreçti. Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim." dedi.

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