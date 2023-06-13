Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 litre sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 araç, ikamet ve iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 111 litre sıvı sentetik uyuşturucu ile pompalı tüfek, hassas terazi ve 83 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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