Mali suçlara yönelik "Paravan" operasyonu kapsamında Gaziantep'te 37 gözaltı

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GAZİANTEP (AA) - Mali suçlara yönelik ülke genelinde "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep'teki polis ekipleri, mali suç örgütlerine yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen "Paravan" operasyonu kapsamında kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.



Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu modülü üzerinden sınava girecek gerçek adayların fotoğraflarının yerine joker olarak tabir edilen kişilerin fotoğraflarını yükleyerek e-sınav giriş belgelerinde sahtecilik yapmak suretiyle sürücü belgesi aldıkları tespit edilen şüpheliler ile joker olarak tabir edilen toplam 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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