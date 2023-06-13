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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bir cinayet zanlısı yakalandı

AA

Gaziantep'te bir cinayet zanlısı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçeye bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta İ.H.C'nin öldürülmesi olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, çalışma sonucu İ.H.C'yi öldürdüğü tespit edilen F.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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