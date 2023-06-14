Nizip Çayı'nı temizleyecek proje sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Nizip İleri Biyolojik Atık Su arıtma Tesisi'ndeki çalışmaların devam ettiği, çalışmaların tamamlanmasıyla Nizip Çayı'ndaki kirliliğin son bulacağı bildirildi.



Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, arıtmanın devreye alınmasıyla temiz suyla tarımda sulama sorunun çözüleceğini ve zeytin ve fıstık olmak üzere tarım arazileriyle hayvancılıkta verimin artacağını söyledi.

Nizip Çayının temizlenmesi konusunda önemli mesafe alındığını aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Tesisimiz faaliyete geçtiği zaman ilçemizden bu bölgeye deşarj edilecek olan bütün sular arıtılacak ve burada arıtılan sular da tertemiz bir şekilde Hancağız Barajına deşarjı sağlanacak ve Hancağız Barajındaki dip çamuru da temizlenerek Hancağız Barajı ile Nizip Çayı’ndaki kirlilikte ortadan kalkmış olacaktır. Böylelikle Nizip Çayı söz verdiğimiz gibi balık tutulur hale gelecek. Hancağız Barajımız da tertemiz bir şekilde hem bölge çitçimizin sağlıklı sulamasına imkan sunacak hem de oradaki kötü kokular gidermiş olacaktır."

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