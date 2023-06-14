Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini iddialarına ilişkin Gaziantep ve Mersin'de operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

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