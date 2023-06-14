Gaziantep'te cinayet zanlısı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta bir kişinin öldürülmesi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, İ.H.C'yi öldürdükten sonra kaçan F.E'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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