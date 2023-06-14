Gaziantep'te 64 motosiklet sürücüsüne 137 bin lira cezai işlem uygulandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 64 motosiklet sürücüsüne 137 bin lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.



Ekipler, 160 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti, 64 motosiklet sürücüsüne 137 bin 733 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan 8 motosiklet de trafikten men edildi.

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