Gaziantep'te 1 milyon 200 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir araçta 1 milyon 200 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, 1 milyon 200 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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