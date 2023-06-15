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Gaziantep'te "Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?" söyleşisi yapıldı

AA

Gaziantep'te "Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?" söyleşisi yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından "Kurumsal Karbon Ayak İzi Nedir?" söyleşisi düzenlendi.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, dernek binasında düzenlenen söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak değişen dünyadaki gelişmeleri hem üyelere hem de Gaziantep'e taşımaya, duyurmaya özen gösterdiklerini aktardı.

Doğa konularında daha hassas, pozitif ayrımcı yaklaşım sergilediklerini anlatan Koçer, bu anlamda öncü olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Pandemi döneminden bu yana doğa ve çevre konularında çok sayıda organizasyon düzenlediklerini dile getiren Koçer, "Çocuklarımıza daha güzel yarınlar, daha yaşanabilir şehirler bırakmamız için önceliğimiz çevreyi korumak. O yüzden bizde çevre duyarlılığını elden bırakmıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hem bireysel hem de kurumsal olarak herkesin doğal kaynakları olumsuz etkileyebilecek her adımda daha hassas olması gerektiğine dikkati çeken Koçer, şunları kaydetti:

"Her birimiz, konu çevre olduğunda hassas davranmanın ötesinde katı önlemler de almalıyız. Biz de işte tam da bu noktada, alınabilecek katı önlemlerin faydalarından konuşacağız. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak, yatırımlarımızda ve tesislerimizde gerek endüstriyel gerekse enerji alanında karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyor olmalıyız. Ancak bunları sadece üretim tesislerimizde değil bireyler olarak da gündelik hayatımızdaki bazı alışkanlıklarımızın da karbon ayak izlerinin olduğunu unutmamalıyız, ona göre hareket etmeliyiz. Dolayısıyla gündelik hayatımızdan tutun üretim tesislerimizdeki sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izi hesaplamasının doğru ve bilir kişiler tarafından yapılarak mevcut tüm kaynaklarımızı geleceğe taşımalıyız."

Sürdürülebilirlik Yöneticisi Orhan Atacan da 1800'lü yıllardan günümüze kadar dünyanın giderek ısındığını vurguladı.

Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tehditler yaşanabilir dünyanın kontrolünü kaybetmesine sebep olduğunu ifade eden Atacan, küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden olan sera gazları kontrol edilebilirse küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları da çözümleme imkanı yakalanacağını anlattı.

Farkındalık oluşturulmaya özen gösterilmezse gelecekte herkesi ciddi sorunlar bekleyeceğinin altını çizen Atacan, hangi ülkenin, hangi firma veya kurumun ne kadar sera gazı emülsiyonlarını ölçerek mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İklim odaklı yatırımların da her geçen gün ön plana çıktığına değinen Atacan, şöyle konuştu:

"Mesela artık enerji yoğun üretim kabiliyeti olan firmalar alternatif enerji arayışlarına giriyor. Çünkü artık petrol ve kömür gibi kaynaklarla enerji üretmek, üretim maliyetlerini çok yükseltiyor. O yüzden herkesin yoluna devam edebilmesi, yarınlara daha sağlıklı bir şirket olarak gelebilmesi için hazırlığını yapması ve şirketinin karbon ayak izini bilmesi gerekir. Bu anlamda bazı sektörler güneş enerjisiyle, bazıları da hidroelektrik santralleriyle ihtiyaçlarını karşılama noktasında alternatif geliştirmeye özen gösteriyor. Bu dediğimiz çalışmalar aslında sürdürülebilirlik raporu noktasında da ön plana çıkıyor. Kurumsal karbon ayak izlerinin en önemli sebeplerinden birisi aslında."

Soru cevap bölümünün ardından, GAGİAD Başkanı Koçer, GAGİAD Hatıra Ormanı'nda Atacan adına dikilen fidanların sertifikasını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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