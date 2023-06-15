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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Gaziantep'te 17 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yasa dışı olarak Türkiye'ye girdikleri belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede Şehitkamil ilçesindeki bir evde yapılan aramada, yabancı uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Bu kişilerin bulunduğu evin sahibi A.E. de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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