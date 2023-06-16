Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yürüttü.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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