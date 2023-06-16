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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin vurduğu illerde öğrenciler karnelerini aldı

AA

Depremin vurduğu illerde öğrenciler karnelerini aldı

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis'teki öğrenciler karnelerini aldı.

Depremin ardından 13 Mart'ta okulların açıldığı Gaziantep'te, 1765 okuldaki 679 bin 109 öğrenciye karnesi verildi.

Vali Yardımcısı Muhammet Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini verdi.

- Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da öğrenciler karnelerini aldı.

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasındaki kentte, deprem anında 1018 okuldan 19'u yıkıldı, 64'ü ağır, 72'si orta hasar alırken 12 okulun ise acil yıkılmasına karar verildi.

Depremin ardından yapılan çalışmalarla kent genelindeki 1018 resmi okuldaki öğrenciler hasarsız ve hafif hasarlı olan 821 okulda eğitim öğretim yılını tamamladı.

Toplamda özel okullarla birlikte 1153 okulun öğrencilerinin kısa sürede yüz yüze eğitime tekrar kavuştuğu kentte, 295 bin 234 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, depremlerde en fazla öğrencinin yaşamını yitirdiği Ayşe Gümüşer İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtımında, depremlerin ardından bir süre kesintiye uğrayan eğitim öğretimin kentte kademeli olarak 27 Mart, 12 Nisan ve 24 Nisan'da yeniden başladığını hatırlattı.

Yaşanan felakette kent genelinde 268 öğretmen ve idari personel ile 1962 öğrencinin hayatını kaybettiğini aktaran Coşkun, bulundukları okulda ise 3 öğretmen, bir idari personel ve 224 öğrenciyi kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşadıklarını söyledi.

Vali Coşkun, depremin hemen ardından eğitim öğretim faaliyetlerinin ayağa kaldırılması adına tüm kurumların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını belirterek "Özellikle öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz, çünkü öğretmen ve idari personellerimiz bu zor şartlar altında eğitim öğretim faaliyetlerinin devamını sağladılar."

Konuşmanın ardından Vali Coşkun, öğrencilere okul idaresi ve öğretmenler tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulu'nda da karnelerini alan bazı öğrenciler, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerinin okulda hatıralarının sergilendiği alanda fotoğraf çektirdi.

- Malatya

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Diniye Çalık İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilerin karnelerini verdi.

Depremden dolayı travmatik bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini belirten Şahin, sağlam okullarda depremzedeleri barındırdıklarını, şehir dışına gidenlerin de olmasının eğitimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Mayıs ayı başında normal eğitime geçebildiklerini, bugün 145 bin öğrencinin karne aldığını dile getiren Şahin, "Bu da normal sayının 25 bin kadar azına tekabül ediyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız tekrar döndüler, çocuklarını tekrar okullarına yazdırdılar. Dışardaki Malatyalılar da bugünden sonra hızlı bir şekilde Malatya'ya döneceklerdir. Bu yaz Malatya tekrar eski nüfusuna ulaşacaktır." diye konuştu.

Okulları 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getireceklerini, yıkılan okulların yerine prefabrik ve kalıcı binalar hazırlanacağını dile getiren Şahin, "Eğitim öğretim kaldığı yerden tam kapasiteli bir şekilde devam edecek. Öte yandan 4 çocuğumuz geçen yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda tüm soruları doğru cevapladı. Malatya eğitiminin depremde o kadar da sarsılmadığının, temellerinin sağlam olduğunun çok güzel bir göstergesi. Darısı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na. Orada da çok başarılı sonuçlar bekliyoruz. Çocuklarımız hazırlandılar, depreme rağmen çok iyi çalıştılar." dedi.

- Adıyaman

Adıyaman'da Demokrasi İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Vekili Muhammed Tugay, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ramazan Aşçı, depremlerin ardından 24 Nisan'da bütün okulların açıldığını, hasar gören 350 okulun onarıldığını, 145 bin 652 öğrencinin karne aldığını söyledi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 724 bin 480 öğrenci karne aldı.

Karaköprü ilçesindeki Narlı İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ile İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve beraberindekiler, öğrencilere karne dağıttı, tatilde okumaları için kitap hediye etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise yazılı açıklamasında, kentteki 724 bin 480 öğrenci ve 31 bin 874 öğretmenin, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatiline başlayacakları ifade etti.

- Kilis

Kilis'te de Aralık Derneği İlkokulu'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Akkurt, burada gazetecilere, 54 bin öğrencinin karnesini alacağını belirtti.

Haziran ayı boyunca öğretmenlerin hizmetçi eğitim, kişisel gelişim kursları ve müfredatla ilgili olarak süreçleri uzaktan eğitim yoluyla da olsa devam ettireceklerini ifade eden Akkurt, sorunsuz bir dönemi geride bıraktıkları için emekleri geçenlere teşekkür etti.



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