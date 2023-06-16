Sezonun ilk Antep fıstığı yetiştiricisine altın ödülü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sezonun ilk boz Antep fıstığını yetiştiren üreticiye altın hediye edildi.

Kırsal Teketaş Mahallesi'nde çiftçi Abdurrahman Açıkgöz'ün ürettiği sezonun ilk boz Antep fıstığı Nizip Ticaret Borsası'na getirildi.

Açıkgöz'e burada düzenlenen törende yarım altın hediye edildi.

Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini belirtti.

Hasat mevsiminden önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci olarak tabir edilen boz Antep fıstığının altınla ödüllendirildiğini ifade eden Polat, "Gayretlerinden dolayı çiftçimizi tebrik ediyorum. Tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içerisinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Fıstık üreticisi Abdurrahman Açıkgözde borsa yöneticilerine teşekkür etti.

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