Gaziantep'te öğrenciler karnelerini aldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 50 bin 586 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Eğitim gördükleri okullara aileleri birlikte gelen birçok öğrenci, düzenlenen törenle öğretmenlerinden karne ve başarı belgelerini aldı.

Fatma Alkan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar yapacaklarını ve eğitim noktasında hazırlayacakları projelerle yeni dönemi daha ileride tamamlayacaklarını belirterek, "Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor, sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

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