Gaziantep'te dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 400 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı ve polis gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelileri tespit edip yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda telefonla aradıkları kişiyi 400 bin lira dolandıran M.K. ve İ.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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